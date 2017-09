Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



Tijdens de komende jaarwisseling krijgt Bathmen als eerste in Nederland een centrale vuurwerkshow voor alle inwoners. Dankzij sponsoring en ook de gemeente Deventer, waartoe Bathmen behoort, kan het drie jaar oude plan nu eindelijk doorgaan.

Het is de bedoeling dat alle inwoners van Bathmen meedoen en - in elk geval het centrum - de hele oudjaarsdag vuurwerkvrij houden. In Overijssel Vandaag zegt Barend Breukink namens het actiecomité 'Bathmen telt af': "We kunnen niet verbieden dat mensen zelf ook vuurwerk afsteken, want dat ligt vast in de wet. We hopen alleen dat iedereen het initiatief steunt en de jaarwisseling in Bathmen komt meevieren."



Dit Bathmense initiatief is een stap richting een veiliger jaarwisseling, met minder overlast voor de inwoners. Zou jij mee doen?



