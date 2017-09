Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.





Centrale Huisartsen Post in Almelo trekt aan de bel: ze komen om in het werk, net als andere huisartsenposten in de regio. Elk jaar komen er meer telefoontjes binnen, elk jaar neemt het aantal consulten toe.



De huisartsenpost is echter voor spoedgevallen, stelt Willem Veerman namens de huisartsen: "Er zijn goede apps waarop patiënten hun klachten kunnen intoetsen, zoals Thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl. Deze zijn met behulp van huisartsen ontwikkeld. en er is te lezen wat je bij veelvoorkomende klachten kunt doen. Dat zouden veel meer mensen kunnen doen."



Een app ter vervanging van de dokter; is dat een wenselijke oplossing?



Laat het weten door te reageren!