zondag 17 september 2017 | 19:30 Laatst bijgewerkt: 18-9-2017 | 07:46

Foto 6 foto's

Gelukkig is er deze week ook goed nieuws. Want vaak is het nieuws negatief. Om het weekend positief af te sluiten, zetten we het goede nieuws uit onze provincie voor je op een rij: