Sinds een paar weken liggen de pepernoten weer in de winkels en vandaag opende de pepernotenwinkel in Enschede haar deuren, en dat half september. Is dat niet veel te vroeg?

Wat vindt u? Horen pepernoten niet pas eind november in de winkels te liggen of heeft u ze liever het hele jaar door?

