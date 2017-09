Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De NS gaat een proef starten om treinreizigers uit de extreem drukke spits te krijgen. Tussen 07.30 uur en 08.30 uur is de spits in de trein op z'n hoogte punt.



21.000 Altijd Voordeel-abonnementhouders krijgen drie maanden lang 40 procent korting als ze niet in dat uur rijden, als ze de ochtendspits helemaal omzeilen krijgen ze 60 procent korting.

Zou u voor korting buiten de spits willen rijden? Of vindt u dat de NS de overvolle treinen op een andere manier moet oplossen?

Laat het weten door te reageren!