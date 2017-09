Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De koning kondigde vandaag in de troonrede aan dat er het komende jaar twee miljard euro wordt vrijgemaakt om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. "Dit komt tegemoet aan een breed levende wens in de samenleving én in de Staten Generaal", aldus de koning.



Onderzoek van EenVandaag onderschrijft dat: 68 procent van de kiezers vindt dat investeren in de zorg de komende jaren voorrang moet krijgen op investeringen in onderwijs, klimaat en armoede.

Is zorg inderdaad het belangrijkst? Of zou u ergens anders voor kiezen?

