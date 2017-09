donderdag 21 september 2017 | 14:19 Laatst bijgewerkt: 21-9-2017 | 15:13

In de eerste helft van dit jaar was de politie landelijk bij 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse. In een flink aantal gemeenten in Overijssel ligt dit percentage lager. Dalfsen scoort het laagst: daar was de politie in 74,4 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse: dat houdt in dat ze ongeveer één op de vier keer te laat zijn.

Vorig jaar scoorde Haaksbergen met 61,7 procent nog het laagst. Het percentage in Haaksbergen is dit jaar gestegen naar 77,4 procent. De politie was de eerste helft van dit jaar het meest op tijd in Hengelo: in 93,2 procent van de gevallen was de politie daar binnen een kwartier op de plek waar hulp nodig was.

De streefnorm van 90 procent wordt in Overijssel niet gehaald, net als in bijna alle andere provincies. Alleen de politie in de regio Midden-Nederland - waar Utrecht en Flevoland onder vallen - haalde het afgelopen halfjaar de streefnorm.