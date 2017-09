Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft plastic inzamelen niet zoveel positief effect op het milieu als gedacht. De uitstoot die met het inzamelen van plastic wordt verminderd is ongeveer 0,1 procent van de totale uitstoot in Nederland. Terwijl het huidige systeem van recycling en inzamelen ongeveer 150 miljoen euro per jaar kost.

Moeten we dan maar stoppen met het inzamelen van plastic? Of moeten we er alles aan doen om het milieu te redden?

