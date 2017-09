Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



GroenLinks in Deventer tikte haar wethouder Liesbeth Grijsen op de vingers vanwege het oplaten van ballonnen tijdens een feestelijke opening van een nieuw veld bij sportvereniging Helios. "Slecht voor het milieu en niet meer van deze tijd", zei fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen in De Stentor.



Ook boswachter Arend Spijker deed, nadat hij vanmiddag weer een ballon op 'zijn' Sallandse Heuvelrug vond, tegenover RTV Oost een duit in het zakje: "Het is slecht voor de natuur en levensgevaarlijk voor dieren. Kappen met die dingen." Spijker snapt dat kinderen er plezier aan hebben, maar "daar verzin maar wat anders voor."



Bent u het met hem eens? Of is dit het zoveelste voorbeeld van betutteling en verbiedzucht?





Laat het weten door te reageren!