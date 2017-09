Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het aantal leraren dat doorwerkt na de pensioengerechtigde leeftijd is in twee jaar tijd verviervoudigd, schrijft Trouw. Een van de oorzaken is het lerarentekort, waardoor scholen medewerkers vragen nog even te blijven.

Zou u blijven doorwerken na uw pensioen? En waarom wel of niet?

