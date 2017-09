Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



Nederlanders piekeren minder over geldzaken, blijkt uit de Monitor Financieel Gedrag 2017 van platform Wijzer in Geldzaken die vandaag werd gepresenteerd. Dat het economisch beter gaat, is terug te zien in het financiële gedrag van mensen: er wordt iets losser met geld omgegaan.



"Gaven de ondervraagden aan dat ze voorheen potjes hadden voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen, vakanties en kleding, nu wordt het geld minder gelabeld. Dat gebeurt meestal wanneer je het financieel wat ruimer hebt”, licht de woordvoerder van Wijzer in Geldzaken toe.



Hoe zit dat met u? Ligt u nog dagelijks wakker van uw financiële situatie of durft u makkelijker geld uit te geven?



