Dit weekend werd een jongen van 17 uit Hoorn opgepakt voor een inbraak in een stal. Tijdens die inbraak zou hij mogelijk een paard hebben misbruikt. Deze vorm van dierenmishandeling komt vaker voor, maar daders worden zelden gepakt.

In Groot-Brittannië gaan de straffen voor dierenmishandeling flink omhoog. Gaan mishandelaars nu nog maximaal zes maanden de cel in, vanaf volgend jaar kunnen dierenmishandelaars voor vijf jaar achter slot en grendel.

Nederlandse straffen

Op dit moment staat de maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier in Nederland op drie jaar cel of een maximale geldboete van 19.500 euro. De rechter kan als bijzondere voorwaarde het verbod op het houden van één of meer dieren stellen.

Moeten die straffen omhoog? Of helpen een geldboete of gevangenisstraf niet en moet er een permanent verbod op het houden van dieren komen?

