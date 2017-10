Hellendoornse molenaar 32 jaar in het vak, "Hopelijk nemen jongeren het over"

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Dit jaar valt Eerste Kerstdag op een maandag. Dat betekent dat de kerstinkopen in veel gemeenten dit jaar op zaterdag moeten worden gedaan.

Detailhandel Nederland vreest dat ondernemers die hun winkel niet open mogen doen omzet mislopen. Daarnaast is de organisatie bang dat het enorm druk gaat worden in de winkels op zaterdag 23 december. Daarom vraagt Detailhandel Nederland via een brief aan de gemeenten om een extra koopzondag de dag voor kerst.

Wat vindt u? Moet er een extra koopzondag komen of moet die beslissing bij gemeenten en ondernemers zelf liggen?

