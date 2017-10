Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat jongeren die vrijwillig een maatschappelijke stage volgen (en daarvoor een certificaat halen) voorrang krijgen bij sollicitaties bij de overheid. Geen verplichte maatschappelijke dienstplicht dus, wel een stimulans vanuit de overheid.



Goede oplossing? Gemiste kans? Of moet de overheid zich daar niet mee bemoeien en de keuze helemaal aan de jongeren laten?



Laat het weten door te reageren!