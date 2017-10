Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



Een deel van het parkeerterrein van de Military Boekelo is afgesloten met een speciale slagboom. Die laat de automobilisten alleen door als er sprake is van 0% alcoholgebruik. De slagboom gaat omhoog als er in een alcoholslot wordt geblazen en er geen alcoholgebruik wordt vastgesteld.

Het is de eerste keer dat een dergelijke voorziening in Nederland in gebruik wordt genomen.

Wat vindt u? Moet zo'n slagboom niet op alle evenementen worden ingevoerd of is het betutteling en hoort een organisatie zich er niet mee te bemoeien?

Laat het weten door te reageren!