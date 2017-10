zondag 8 oktober 2017 | 19:00 Laatst bijgewerkt: 8-10-2017 | 19:00

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om de week positief af te sluiten keken we terug en selecteerden vijf nieuwsberichten om vrolijk van te worden.

Totale gekte deze week rondom het Zwartewater, waar een keizerarend werd gespot. Die roofvogel werd pas één keer eerder in Nederland waargenomen, dus trokken honderden vogelaars woensdag naar De Wieden om een glimp op te vangen van de tweeënhalf meter grote vogel.



Vandaag is het Solar Team Twente begonnen aan de World Solar Challenge in Australië. Tijdens een testrit eerder deze week maakten de studenten uit Enschede even een korte tussenstop voor een snelle hap. Dat levert aparte beelden op..

Nee, het is absoluut geen huwelijksaanzoek. Maar Arjan Karel uit Zwolle koos wel een originele manier om zijn geliefde Tine de liefde te verklaren. Via een matrixbord in Zwolle vroeg hij Tine voor een weekendje Parijs - en ze zei volmondig ja. Dat hij de lat nu hoog heeft gelegd voor een eventueel toekomstig aanzoek is wel tot hem doorgedrongen. "En niet alleen voor mezelf. Als ik de reacties op het filmpje dat ik op Facebook zette lees, is 'Kijk, zo kan het ook!' veel voorkomend. Ik heb de lat hoog gelegd voor alle mannen."

Een fietsendief die aangifte doet bij de politie omdat zijn fiets is gestolen. Klinkt als een flauwe mop, maar het gebeurde in Vriezenveen. Wat bleek: de door de dief pas buitgemaakte e-bike was door de rechtmatige eigenaar terug gevonden en weer meegenomen. De verdachte deed echter aangifte van diefstal en kon aan de hand van beveiligingsbeelden, de (valse) aangifte en getuigenverklaring van het slachtoffer worden geïdentificeerd en gearresteerd.

Gisteren werd Overijssel een nieuwe Nederlands kampioen. Op het NK Forelvissen in Reutum bleef de titel in de provincie, in Goor om precies te zijn. Maar laten we eerlijk zijn: als we vooraf een winnaar hadden moeten tippen, hadden we ons geld absoluut ingezet op Benno Hengelman. What's in a name..