Het is oktober. Herfstig weer, het wordt eerder donker. Dat betekent minder vitamine D, en ook de aanmaak van de hormonen melatonine en serotonine vermindert; terwijl die juist zorgen voor energie en een geluksgevoel.



De herfstdip is een wetenschappelijk fenomeen: vier op de tien mensen heeft last van een herfstdipje, één op de tien moet door een flink dal om er weer uit te komen en één op de veertig mensen raakt zelfs echt depressief als de R in de maand komt.



En in Overijssel? Kruipen we lekker warm voor de kachel of staren we kniezend uit het raam? Hoe serieus is onze herfstdip?



