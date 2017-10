Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



Het nieuwe kabinet wil een proef doen met legale wietteelt, meldt RTL Nieuws. Het is de bedoeling dat de overheid straks een vergunning afgeeft om wiet te produceren.



Door legale wietteelt moet de criminaliteit afnemen en de wiet veiliger worden. Nu wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar is het illegaal om wiet te kweken of in te kopen. Dat werkt criminaliteit in de hand.



De overheid die drugsproductie faciliteert. Het antwoord op drugscriminaliteit of een glijdende schaal?



