Het is in theorie nog mogelijk, maar de kans dat Nederland zich gaat plaatsen voor het WK van 2018 is wel extreem klein, dinsdagavond moet Oranje met 7-0 winnen van Zweden om de play-offs te halen.

Hoe denk jij over de kansen van Nederland? Heb jij er vertrouwen in dat ze gaan winnen, en zal het dan genoeg zijn? Of denk je dat het een kansloze missie gaat worden.

Laat het weten in de reacties!