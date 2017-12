Drone neemt de boswachter veel werk uit handen

dinsdag 12 december 2017 | 15:00 Laatst bijgewerkt: 12-12-2017 | 15:03

De drone, een klein onbemand luchtvaartuig, werd enkele jaren geleden voor het eerst ingezet bij de bescherming van weidevogels. Vanaf de grond was het altijd lastig om nesten en kuikens van weidevogels te vinden, maar vanuit de lucht met warmtebeeldcamera’s in combinatie met geavanceerde software, lukt dat wel snel en effectief.

Na verschillende proeven in bekende Overijsselse weidevogelgebieden, zoals Lierderholthuis, vliegen inmiddels op veel meer plekken binnen en buiten de provincie weidevogeldrones rond. Boeren schaffen ze nogal eens zelf aan, om er na een training, ook zelf mee te vliegen en de inventarisaties te doen.

Slootjes, edelherten en wilde zwijnen

Michiel Elderenbosch werkt voor Brandhof Natuur & Platteland en doet steeds meer inventarisatiewerk voor natuurorganisaties. Afgelopen week vloog hij met een drone boven het Wierdense Veld om de slootjes daar in kaart te brengen. “Doe je dat lopend, dan ben je zeker drie weken aan het inventariseren, met de drone ben je in een paar dagen klaar.”

Binnenkort is Michiel op de Veluwe aan het werk en probeert hij met een drone het aantal edelherten in kaart te brengen. En een soortgelijke inventarisatie vindt mogelijk ook in en rond natuurgebied Engbertsdijkvenen bij Kloosterhaar plaats. “Maar dan tellen we wilde zwijnen.”

“Bij handmatige wildtellingen is het altijd dubieus hoeveel dieren er nu precies zijn en waar ze rondlopen, wij hopen straks met de feiten te komen.”

Bosbeheer

Ook in het bosbeheer zie je steeds vaker de inzet van drones. Na een storm kan snel worden geïnventariseerd waar bomen zijn omgewaaid of hoe de staat van bospaden is na een grootschalige houtkap. Drones kunnen ook de hoogte meten van bomen, of ‘zien’ welke bomen ziek zijn.

André de Bonte van Landschap Overijssel denkt momenteel na over nog meer toepassingen. “Zo kun je met drones ook historisch onderzoek doen. Met speciale camera’s kun je in onze terreinen misschien wel de sporen vinden van oude burchten.”

Verstoring

Toch is er ook een keerzijde aan de inzet van drones in natuurgebieden; ze kunnen de natuur ook verstoren. Bij de Overijsselse proef met weidevogels leek die verstoring minimaal te zijn, omdat de weidevogels zich eigenlijk niets aan trokken van het zeurende geluid van de drone in hun buurt. Ook Frans onderzoek heeft dat aangetoond.

“Maar onderzoek in Amerika bij beren heeft nu uitgewezen dat de hartslag van een beer verdubbelt, wanneer zo’n drone overvliegt. Dat wijst toch op stress”, zegt André enigszins bezorgd.

Landschap Overijssel wil dan ook alleen drones in natuurgebieden inzetten wanneer het echt nodig is. “Eigenlijk willen we juist dat er minder met drones wordt gevlogen in natuurgebieden.” André doelt dan vooral op het op recreatieve gebruik dat alsmaar toeneemt.

Aanscherpen regels

“Steeds meer mensen hebben zo’n drone, maar vanwege strenge regels mag je er eigenlijk alleen in natuurgebieden mee vliegen. Zeker rond de broedtijd verstoor je dan al snel de dieren.” André denkt daarom dat het goed is om ook de regels voor het gebruik van drones boven natuurterrein aan te scherpen, al onderkent hij de behoefte van mensen om in natuurgebieden ‘mooie plaatjes’ te maken.

Fotograaf: Brandhof Natuur & Platteland Het Wierdense Veld uit de lucht

“We moeten daar als natuurorganisaties slim mee om gaan. Op sommige plekken kan het echt geen kwaad en daar moet je ook gewoon kunnen vliegen met een drone.”