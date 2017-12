maandag 25 december 2017 | 11:02 Laatst bijgewerkt: 25-12-2017 | 11:51

Het einde van het jaar nadert en dat betekent: lijstjes! RTV Oost is ook op sociale media actief, op Facebook delen we dagelijks de leukste Overijsselse artikelen en video's. Welke filmpjes werden door jullie het meest gekeken? Je ziet het in dit lijstje.

7. Afscheid Jan Smit

Dit jaar legde Jan Smit na negentien jaar zijn voorzitterschap bij Heracles neer. Op passende wijze werd er afscheid genomen en natuurlijk was er ook een optreden weggelegd voor de rasechte Almeloër Herman Finkers, en die had, zoals altijd, de lachers op zijn hand. Meer dan 389.000 mensen bekeken deze video op hun tijdlijn.

6. Winter wonderland

In januari werd Overijssel bedekt door een laag sneeuw, op sommige plekken viel meer dan 10 centimeter. Reden voor ons om een ritje door een winters Overijssel te maken. Deze video werd meer dan 431.00 keer bekeken.

5. Boerin in de dop!

Afgelopen maart ging de driejarige Sofie uit Lierderholthuis het hele internet over. In de video is te zien hoe de boerin in de dop een lammetje op de wereld helpt, in een paar uur tijd werd de video meer dan 2,5 miljoen keer bekeken op de Facebookpagina van filmpjesportal Dumpert. Bij ons werd de video nog eens ruim 525.000 keer bekeken.

4. Carnavalsoptocht Albergen

Het is elk jaar weer genieten van de prachtige carnavalswagens die door verschillende Overijsselse dorpen en steden trekken. We waren er dit jaar live bij in Albergen en meer dan 531.000 mensen keken met ons mee.

3. Bert en Ernie in 't plat

Maart was Dialectmaand bij RTV Oost, daarom deelden wij een video van Bert en Ernie in 'ut kats plat'. Meer dan 568.000 mensen zagen deze video.

2. De koeien naar buiten

Het is elk voorjaar weer een prachtig gezicht: blije koeien die voor het eerst weer de wei in mogen. Dit jaar waren we live bij boer Van Vilsteren in Zwolle om te kijken naar de bokkensprongen van zijn koeien. Ruim 946.000 mensen keken met ons mee.

1. Boer Gerrit

Je hebt 'm bijna niet kunnen missen: Boer Gerrit werd een ware internethit. Hij liet zien hoe hij nog op de ouderwetse manier zijn koeien melkt. Een heleboel kijkers sloten deze eigenzinnige boer in hun hart, ruim 956.000 mensen zagen deze video.