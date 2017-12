Gert-Jan Oplaat: 'Kippen moeten van november tot april binnenblijven'

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Gynaecoloog Bertho Nieboer van Radboudumc is een onderzoek gestart naar menstruatie, meldt RTL Nieuws. Ondanks dat bijna alle vrouwen hier maandelijks mee te maken krijgen is er nooit een landelijk onderzoek naar gestart.

Volgens de gynaecoloog heerst er nog steeds een taboe op menstruatie. Paula Kragten van Period!, een online magazine over menstruatie, is het daar helemaal mee eens. Kragten vindt het belangrijk is dat er meer over menstruatie wordt gesproken, omdat de maatschappelijke impact enorm is.

Wat vindt u? Moet praten over menstruatie meer uit de taboesfeer worden gehaald?

