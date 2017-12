zondag 10 december 2017 | 20:02 Laatst bijgewerkt: 10-12-2017 | 20:02

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vijf keer nieuws om blij van te worden.

Ilse DeLange wordt actrice

Ilse DeLange krijgt een rol in de populaire Amerikaanse serie Nashville, dat maakte de Almelose zangeres bekend in De Wereld Draait Door. Ze zit minstens vier afleveringen in de serie.

Sneeuw!

Vrijdagavond viel het eerste laagje sneeuw van deze winter in Overijssel, en ook dit weekend viel er een paar centimeter in de provincie. Veel mensen deelden hun foto's van een witte wereld.

Geen eenzame kerst

Leerlingen van groep 8 van basisschool De Imenhof uit Losser klommen deze week in de pen om kerstkaarten te schrijven voor eenzame ouderen, wat een mooie kerstgedachte!

Australisch stel zoekt redder

De Kampense Tiny van Dijk hielp enkele weken geleden een Australisch stel in het Duitse Heimmbach. Hun trein reed niet en daardoor zouden ze hun vlucht missen, daarop besloot Diny het stel naar Düsseldorf te brengen, een ritje van 25 kilometer. Het stel plaatste op Facebook een oproep om hun redder in nood te vinden, deze week hoorde Diny van de oproep: "Toevallig vroeg ik me van de week nog af hoe het toch afgelopen zou zijn met ze. Leuk dat ik dat waarschijnlijk alsnog ga horen."

Ambacht molenaar immaterieel erfgoed

De wieken van Oliemolen De Passiebloem aan de Vondelkade in Zwolle staan vanaf donderdag tot zaterdag 16 december in een 'vreugdestand'. Zo willen de medewerkers vieren dat het ambacht van molenaar vandaag is uitgeroepen tot UNESCO Immaterieel Erfgoed.