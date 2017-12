Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



Het beheerste het nieuws: sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. We zagen prachtige foto's voorbij komen én enorme files en treinvertragingen.



Vanwege dat laatste werd een code rood afgegeven: een weerwaarschuwing dat de sneeuw en gladheid voor grote problemen konden gaan zorgen.



Is dat terecht? Horen sneeuw en gladheid niet gewoon bij de winter? Of is bij deze omvang een weerwaarschuwing wel op zijn plek?



