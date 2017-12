Ziet u geen mogelijkheid te stemmen? Klik dan hier



D66 wil in Overijssel een 'Plastic Award' in het leven roepen: een prijs voor mensen die hun best doen om plastic zwerfafval in de eigen buurt op te ruimen.



Volgens D66 is het belangrijk dat plastic zwerfafval wordt opgeruimd. Vrijwilligers die zich hiervoor inzetten worden op dit moment onvoldoende gewaardeerd. Een prijs kan daar een positieve bijdrage aan leveren.



Wat denkt u? Draagt het uitreiken van een dergelijke prijs bij aan de oplossing van het uiteindelijke probleem: de groeiende hoeveelheid plastic zwerfafval?



