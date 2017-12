Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.



Enkele tientallen weginspecteurs van Rijkswaterstaat mogen bekeuringen uitschrijven voor wangedrag op de weg. En dat doen ze massaal, meldt de NOS vandaag.



In de eerste tien maanden van dit jaar schreven zij 932 bekeuringen, vooral voor het negeren van een rood kruis boven de weg en ongeoorloofd stilstaan op de vluchtstrook. In 2015 waren dat er 'slechts' 399.



Is dit geen taak voor de politie? Of moeten we juist meer weginspecteurs laten bekeuren?



