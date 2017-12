dinsdag 19 december 2017 | 15:04 Laatst bijgewerkt: 19-12-2017 | 15:04

"We delen normaal gesproken video's en foto's van onze werkzaamheden", vertelt agent Hans. "We wilden het jaar creatief afsluiten, en volgens mij is dit voor Nederlandse hulpdiensten uniek, ik heb in Nederland nog niet zo'n video gezien."

Hans stuurde zondag een appje naar zijn collega's met de vraag wie er wilden helpen. "Iedereen was meteen enthousiast en deze week hebben we in een avond, na werktijd, de auto's neergezet en zijn we gaan filmen."

Hoeveel tijd het precies heeft gekost weet Hans niet: "Maar het is een avondvullend programma geweest. Maar de video wordt goed bekeken, en we krijgen veel leuke reacties."