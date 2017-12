woensdag 27 december 2017 | 15:54 Laatst bijgewerkt: 21-12-2017 | 11:55

Traditiegetrouw wordt er dit weekend weer met carbid geschoten in Overijssel. Wij willen graag langskomen om te kijken hoe de oudejaarssfeer op verschillende locaties in de provincie is.

In sommige gemeenten vindt het carbidschieten al op zaterdag plaats, in verband met de Zondagswet. In andere gemeenten mag het 'gewoon' op Oudjaarsdag, op zondag dus.

Mogen wij langskomen?

Ga jij dit weekend, zaterdag óf zondag, carbidschieten met bijvoorbeeld een groep vrienden of familieleden? Heb je een bijzondere locatie of een opvallende manier om te schieten? Vul dan onderstaand formulier in!

We komen dan eventueel langs met een verslaggever om beelden te maken. Daarnaast zenden we ook een stukje van het schieten live op onze Facebookpagina uit. Als we langskomen, nemen we sowieso even contact op.