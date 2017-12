woensdag 20 december 2017 | 19:23 Laatst bijgewerkt: 20-12-2017 | 19:23

1. Schaatsen kunnen uit het vet: het giet oan volgende week!

Voor schaatsliefhebbers begon het jaar goed, in januari kon er geschaatst worden op natuurijs in Overijssel. Onder andere in Giethoorn, Genemuiden, het Engelse Werk in Zwolle, het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwartsluis gokten schaatsers het erop dat het ijs dik genoeg zou zijn.

Het leverde prachtige beelden op:



2. Meerdere auto's op elkaar op A35 bij Borne

Maar vorst en sneeuw levert natuurlijk ook vaak problemen op, meerdere auto's botsen zaterdag 7 januari op elkaar op de A35 bij Borne. De auto's gleden door gladheid op elkaar, één van de wagens raakte naast de weg. De materiële schade was enorm, maar niemand raakte gewond.



3. Twee doden bij verkeersongeval in Ambt Delden

Eind januari kwamen er twee inwoners van Almelo om het leven bij een eenzijdig ongeval in Ambt Delden. De auto waarin ze zaten raakte op de Rijssenseweg door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom.



Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulpverleners konden weinig meer doen. De inzittenden van de auto waren al overleden.

4. 'Beste ponypark van de wereld'

De hele wereld maakte in januari kennis met Attractiepark Slagharen dankzij het satirische tv-programma Zondag met Lubach. Arjan Lubach introduceerde Nederland aan de Amerikaanse president Trump.

Typische Nederlandse plekken komen in de video voorbij zoals Madurodam, de Afsluitdijk en natuurlijk kan Attractiepark Slagharen niet ontbreken. Met een knipoog wordt het park het beste ponypark ter wereld genoemd.

Na de uitzending nam volgens de directeur het aantal boekingen gigantisch toe.

5. Straaljagers en helikopter laag over Overijssel, maar waarom?