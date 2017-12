vrijdag 22 december 2017 | 20:03 Laatst bijgewerkt: 22-12-2017 | 20:41

De oliebollen mogen bijna in het vet want het einde van het jaar nadert. Tijd om terug te blikken op opvallende, ontroerende en heftige nieuwsberichten. Welke berichten werden het meest gelezen op onze site en app? Een overzicht van maart:

1. Stemmen tellen en... porno kijken in Enschede

Een bijzonder beeld van de verkiezingsavond in Enschede. Tijdens het stemmen tellen in de kantine van voetbalclub r.k.s.v. EMOS is op het scherm op de achtergrond porno te zien. Later bleek dat leden van de club voor de grap even de porno hadden opgezet, nadat de foto was gemaakt werd de zender weer gewisseld.

2. Roekeloze inhaalactie op N48 tussen Ommen en Hoogeveen

Be Nieboer uit het Groningse Oude Pekela zal maandag 27 maart 2017 niet snel meer vergeten. Hij reed over de N48 tussen Ommen en Hoogeveen toen een auto bijna frontaal op hem inreed. Zijn dashcam legde de roekeloze inhaalactie van de bestuurster vast.



3. Discotheek Dieka in Markelo vannacht ontruimd vanwege brand

Discotheek Dieka in Markelo werd in het eerste weekend ontruimd vanwege een brand op het dak. Iedereen kon veilig naar buiten komen en binnen drie kwartier had de brandweer het vuur onder controle. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.

4. Eigenaar uitgebrande loods Genemuiden neemt jonge brandstichters niets kwalijk

Twee jongens spoten vrijdagavond 24 maart met een aangestoken fles deodorant in een gat in de loods van firma Délan, waardoor het een kleine vlammenwerper werd. Niet wetende dat ze de de loods grotendeels in de as zouden leggen.

Mede-eigenaar Dick de Lange neet de twee jongens niets kwalijk: “Dat heeft geen zin. Een ongeluk zit in een klein hoekje. We zijn allemaal jong geweest, maar bij de een gaat er meer goed dan bij de ander”.

5. Autobedrijf Harbrinkhoek woest na asociale proefrit van drie uur

Autoservice Letteboer in Harbrinkhoek bij Almelo is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over een proefrit van een van de klanten op 2 maart. Vuilnis in de auto, niet betalen en inkopen doen bij een bouwbedrijf zonder daarvoor te betalen.

"De sigarettenas/patat/mayonaise lag door de hele auto", schrijft het bedrijf op Facebook. De man zei dat hij nog moest pinnen voor de auto, maar kwam nooit terug met het geld.

Het autobedrijf probeerde met de Facebookoproep de man te bereiken zodat hij de auto zou komen schoonmaken.