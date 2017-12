zaterdag 23 december 2017 | 19:34 Laatst bijgewerkt: 23-12-2017 | 19:34

1. Zoek het ei!

Tweede paasdag gingen Overijsselaars massaal op zoek naar de twintig verstopte eieren in de provincie. In dit bericht gaven we aanwijzingen die moesten leiden naar de vindplaats. Alle eieren en het gouden ei werden gevonden.

2. Boer Piet droevig over dode Schotse Hooglanders Enschede

Droevig nieuws voor boer Piet, twee van zijn zeven koeien werden begin april dood gevonden in een weiland. De boer vermoedde dat zijn beesten zijn vergiftigd.

Hoewel de boer verdrietig was, zei hij ook realistisch te zijn: "Ik ben boer, en dieren gaan nou eenmaal dood."

3. Auto die levensgevaarlijk inhaalde op N48 Ommen-Hoogeveen bestuurd door 71-jarige vrouw

We zagen de levensgevaarlijke inhaalactie op de N48 al voorbij komen in ons lijstje van maart. Later die week bleek dat de bestuurder van de auto een 71-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe is.

In overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw gehoord als verdachte, is haar rijbewijs in beslag genomen en wordt de rijvaardigheid van de vrouw onderzocht.

4. Harde kern FC Twente in Grolsch Veste ontruimd tijdens wedstrijd tegen PSV

Tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV moest de harde kern van FC Twente het stadion verlaten, dat had te maken met een groot onderzoek naar drugshandel. In de supportershome van de club zijn drugs gevonden.

Daarnaast onderzocht de politie ook poging tot ondermijning. Personen in de harde kern van Vak-P zouden bepalen wie wel en niet naar binnen mochten.

5. Politie geeft bodycambeelden vrij van inval supportershome Vak-P

Een paar weken na de ontruiming gaf de politie bodycambeelden vrij van de inval. Dat deed de politie om te laten zien hoe zo'n ontruiming in zijn werk gaat. "Er is natuurlijk al veel over de inval gezegd, maar wij willen laten zien dat de dreiging voor politiemensen al ontstond nog voordat de stadionspeaker iets had omgeroepen", vertelde politiecommissaris Janny Knol in Overijssel Vandaag.