vrijdag 22 december 2017 | 10:55 Laatst bijgewerkt: 22-12-2017 | 12:59

Door: Jan Colijn

Megan deed mee met een filmpje dat ze op haar eigen YouTube-kanaal Meganleeuw had geplaatst.

Waar de boerenorganisatie LTO vroeger via advertentiecampagnes jongeren warm probeerde te maken voor de agrarische sector gebeurt dat tegenwoordig op een hedendaagse manier. Vandaar dat boeren-in-de-dop door het hele land waren opgeroepen een filmpje op te nemen over het reilen en zeilen op de boerderij. Dat leverde tientallen reacties op.

Voetsporen

Megan zit nu nog in de tweede klas van het Vechtdal College: “Het lijkt me leuk om later in de voetsporen van mijn vader te treden. We hebben een melkveehouderij met zo’n vijftig koeien. Een bedrijf dat ooit door mijn opa is begonnen.”

Megan heeft twee broers: “Een van hen wil waarschijnlijk later de boerderij overnemen. Misschien dat ik ‘m dan kan helpen op de boerderij. Maar dat zijn dingen die we later nog maar eens moeten overleggen hoe we dat gaan doen.”

Kalfjes

Wat ze het leukst vindt aan de boerderij: “Het werken met dieren. Wanneer er bijvoorbeeld een jong kalfje wordt geboren. Iets waar ik pas nog bij heb geholpen.”