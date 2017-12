Kampense moordverdachte Janet S. wil rechters wraken

vrijdag 22 december 2017 | 12:04 Laatst bijgewerkt: 22-12-2017 | 19:44

Door: Tom Meerbeek

Volgens Szymkowiak lijkt het wel of de rechters de waarheid niet wíllen weten. "Ze hebben vrijwel al onze onderzoekswensen aan de kant geschoven.

Het zijn onderzoeken om erachter te komen wíe de heer Kuijf van het leven heeft beroofd. Mijn cliënt was het in ieder geval niet", zegt hij. "Het heeft de schijn van partijdigheid."

Beestachtig omgebracht

Janet S. is door de rechtbank tot 20 jaar cel veroordeeld voor het ombrengen van de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf. Dat gebeurde in maart 2014, in een chalet in Ermelo. Het levenloze lichaam van Kuijf werd gevonden in het chalet, dat in brand was gestoken.

De zakenman bleek beestachtig om het leven te zijn gebracht met een mes en een bijl. Janet is tegen haar veroordeling in hoger beroep gegaan.

Fotograaf: Bewerking RTV Oost Janet S werd veroordeeld tot 20 jaar cel

Janet en Kuijf hadden elkaar leren kennen via een website waar seksafspraakjes gemaakt kunnen worden. Naast de Kampense zijn er nog 3 mensen veroordeeld: Youri B uit Bergen op Zoom, Joyce N uit Kampen en Janet's broer Danny.

Zij kregen straffen van één tot twee jaar cel opgelegd, voor het helpen met het wissen van de sporen. Ook in die zaken is hoger beroep aangetekend.

Fotograaf: Bewerking RTV Oost Youri B., medeverdachte in zaak 'chaletmoord'

Reconstructie

Volgens Janet heeft niet zíj, maar Youri de Amersfoortse zakenman omgebracht. In hoger beroep vroeg ze daarom om een reconstructie van de slachtpartij, om zo aan te tonen dat het nooit zo gegaan kan zijn zoals Youri schetst.

Youri zegt dat hij Janet met een bijl heeft zien inhakken op Kuijf. Dat zou in een gangetje zijn gebeurd. Volgens Janet kan dat nooit kloppen "Dat past simpelweg niet", zegt ze. Haar advocaat: "als dan blijkt dat het verhaal van Youri niet klopt, zegt dat wat over zijn betrouwbaarheid als getuige."

Capuchon vol bloed

Daarnaast willen zij en haar advocaat dat er onderzoek wordt gedaan naar verschillende bloedsporen op meubels en een jas. Zo zitten er aan de binnenkant van de capuchon van die jas bloedsporen. "Hoe komen die daar?", zegt Szymkowiak. "Je kunt je er alles bij voorstellen dat degene die Kuijf heeft omgebracht, die jas heeft aangehad en dat er zo bloedspatten op zijn gekomen. Janet was dat niet.

Ook Youri zegt dat Janet alleen een shirt aangehad zou hebben. Maar wat schetst mijn verbazing? In de zak van die bepaalde jas, zat de telefoon van Youri."

Botte kop

Voor Janet en haar advocaat is het weigeren van dit soort onderzoek reden genoeg om de rechters te wraken. "Ze lijken partijdig te zijn." In hoger beroep is het nog niet heel erg ingeburgerd om een wrakingsverzoek in te dienen. "Ze vroegen dan ook hoe we het in onze botte kop haalden om dit te doen", zegt Szymkowiak. "Het openbaar Ministerie vond het not-done."

Ook voor de advocaat zelf is het ongewoon. "Dit is de eerste keer in 17 jaar advocaat-zijn dat ik dit doe. Dat zegt wel wat toch?"

Van 2007 tot en met 2012 werd het bij rechtszaken populairder om wrakingsverzoeken in te dienen. Daarna stabiliseerde het aantal wrakingsverzoeken rond de 650 per jaar. Bij de gerechtshoven waren het er vorig jaar nog geen 90. Slechts een klein deel van de wrakingsverzoeken wordt daadwerkelijk gehonoreerd, nog geen 5 procent per jaar.

Fotograaf: RTV Oost

Aantal wrakingsverzoeken

Fotograaf: RTV Oost

Aantal gehonoreerde wrakingen

Alles uit de kast

"We weten dat het moeilijk zal worden om inderdaad andere rechters te krijgen", zegt Szymkowiak. "Maar in zo'n grote zaak, waarin iemand is omgekomen en een ander is veroordeeld tot 20 jaar cel, dan móet je alles uit de kast halen om tot waarheidsvinding te komen. De uitspraak over het wrakingsverzoek is net na de jaarwisseling.