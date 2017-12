zondag 24 december 2017 | 19:37 Laatst bijgewerkt: 24-12-2017 | 19:37

Nog een week en dan knallen we het nieuwe jaar in, tijd om terug te blikken op het nieuws van 2017. Welke berichten werden het meest gelezen op onze site en app? Een overzicht van mei:

1. Zwolse Feyenoord-fan mag van mentor naar huldiging: 'sommige dingen zijn belangrijker dan school'

Een jonge Feyenoord-fan had zondag 14 mei al de dag van zijn leven nadat zijn club landskampioen werd, zijn mentor maakte zijn dag nog beter door de jongen een dag vrij te geven voor de huldiging op maandag.

De jongen stuurde de leraar na het laatste fluitsignaal in de Kuip een berichtje via Whatsapp. "Ik wil morgen graag naar de huldiging, ik zou me ziek kunnen melden maar ben toch liever eerlijk. Vindt u het erg als ik morgen afwezig ben?"

De leraar stuurde terug dat er sommige dingen belangrijker zijn dan school en gaf daarmee toestemming voor een vrije dag.

2. Opvallend: brandweerauto met sirenes wordt ingehaald in Losser

Deze automobilist had schijnbaar wel heel veel haast. Nét buiten Losser haalt hij een brandweerwagen met loeiende sirenes in die onderweg waren naar een grote brand in een stal in het buitengebied van Haaksbergen.

3. Overijssel ook een beetje winnaar Songfestival

Hoewel de Nederlandse inzending OG3NE in mei als elfde eindigde op het Eurovisie Songfestival, kon Overijssel zich toch een beetje een winnaar noemen. De 27-jarige Portugese Salvador Sobral die won, heeft namelijk wortels in Rijssen.

Salvador Vilar Braamcamp Sobral, zoals hij voluit heet, stamt af van de Rijssense familie Braamcamp. Gerrit Braamcamp, de beroemde 17e-eeuwse Nederlandse kunstverzamelaar, is bijvoorbeeld familie van hem.

4. Vrouw laat meisje (6) aan haar lot over nadat ze is gegrepen door hond in Diepenheim

Een opmerkelijk verhaal uit Diepenheim: De 6-jarige Evelina werd dinsdag 16 mei gebeten door een loslopende hond. De vrouw die de hond bij zich had liet het meisje daarna aan haar lot over.

De politie meldde woensdagmorgen 17 mei dat de vrouw was gevonden, de hond werd in beslag genomen. De officier van justitie besloot een paar dagen later dat de hond afgemaakt moest worden.

5. Leukemiepatiënt Peter Moes uit Wierden overleden

De jonge vader van Peter Moes uit Wierden, die vorig jaar ongekend veel aandacht kreeg na een oproep voor donoren overleed afgelopen mei op 32-jarige leeftijd. Moes leed aan acute leukemie. Zijn oproep raakten velen en zorgde voor een enorme toename van stamceldonoren