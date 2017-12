maandag 25 december 2017 | 20:10 Laatst bijgewerkt: 25-12-2017 | 20:10

1. Politie vindt naakte 'vrouw' in park in Almelo

Agenten in Almelo werden in juni naar het Hagenborghpark gestuurd na een melding over een vrouwelijke schennispleger die helemaal naakt op een bankje aan de drank zou zitten. Ter plaatse bleek er weinig leven in de 'vrouw' te zitten, het ging namelijk op een opblaaspop.

2. Veel wateroverlast in Nijverdal en Balkbrug, supermarkt staat blank

Er viel heel veel regen begin juni in Overijssel, de zware regenval leverde in een aantal delen van de provincie problemen op. In Nijverdal stonden straten blank en in Balkbrug kwam in een supermarkt het water via de plafonds naar beneden.

3. Ophef over Facebookpost waarin bijtwonden worden getoond

Op Facebook ontstond eind juni ophef naar een post waarin de 30-jarige Daniël uit Enschede wordt getoond met ernstige bijtwonden. Volgens vader Kees Stijckel viel een hond zijn zoon aan tijdens een vechtpartij bij een flat aan de Bokhorstlanden.

"Ik heb dit op Facebook gezet omdat ik boos ben op de politie", zegt Kees Stijckel. "Vanmiddag ben ik met Daniël naar het politiebureau geweest. Daar wilden ze geen aangifte opnemen, omdat dat gelijk na het incident had moeten gebeuren."

4. Duitsers verzachten fileleed op A35 en delen alcoholvrij bier uit

Een mooie actie op de A35. Een groep Duitsers hielpen in een twee uur durende file eerst een automobilist met pech en vervolgens deelden ze alcoholvrije biertjes uit, een welkome verfrissing want het was warm die dag.

5. Politie achterhaalt ontvoerder van vrouw in Hengelo, Audi klemgereden

Begin juni werd een 30-jarige vrouw uit Hengelo ontvoerd. De Hengelose werd klemgereden door haar 29-jarige ex-vriend toen ze de post deed op haar scooter. De man loste volgens getuigen drie schoten en dwong de vrouw in zijn auto te stappen. Na ruim 2,5 werd de auto door een arrestatieteam klemgereden en werd de vrouw bevrijd.