zondag 24 december 2017 | 20:03 Laatst bijgewerkt: 24-12-2017 | 20:03

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vijf keer nieuws om vrolijk van te worden.

Hij flikte het gewoon! Oldenzaler Carlos Platier Luna, zoon van een Twentse vader en een Spaanse moeder, won afgelopen donderdag de finale van RTL-programma Expeditie Robinson. Bijna anderhalf miljoen mensen zagen hoe de 'onbekende' Tukker in een zenuwslopende strijd afrekende met BN'ers Soundos El Ahmadi (stand-upcomedian) en Kaj Gorgels (YouTube-vlogger).

Misschien ook handig als je een maand op een onbewoond hebt gebivakkeerd: goede tafelmanieren. Met de kerstdagen voor de deur is het sowieso wel prettig om te weten hoe je volgens de regels moet omgaan met boerende en appende tafelgenoten. Gonnie weet raad!

In week voor Kerstmis struikel je over de kerstmarkten. Tijdens de jaarlijkse markt op basisschool De Fonteijn in Enschede besloten ze dit jaar om iets speciaals te doen voor de Stichting Twentsewens Ambulance. Deze vrijwilligersorganisatie werd vorige maand getroffen door een grote brand en aangezien zij zich hebben ingezet voor een gezin van deze school, ging de opbrengst van de kerstmarkt naar dit goede doel.

Een ander belangrijk vervoersmiddel, en eentje die steeds belangrijker wordt, is de buurtbus. In Beerzerveld werd deze week de 250.000 passagier verwelkomd op de dagelijkse rit naar Hardenberg. Vaste gast Elsemieke Tibben was de gelukkige: "Ik kan nu naar school en stage en dat is fijn."



Rondom de Adelaarshorst was het de laatste weken vooral kommer en kwel, maar deze week kwamen de spelers van Go Ahead Eagles weer eens positief in het nieuws. Samen bezochten ze namelijk patiënten van het Deventer Ziekenhuis om hen een hart onder de riem te steken en beterschap te wensen. En eerlijk is eerlijk: dat zien we wel net zo lief als een driedubbele schaar of een flitsend een-tweetje.



PS. Had je al gezien wat onze Voedselbank-actie heeft opgebracht? Spoiler-alert: het is een record!