Een terugkerend fenomeen: de straten liggen op Nieuwjaarsdag bezaaid met vuurwerkafval. In Dalfsen krijg je als inwoner een kleine vergoeding als je een volle tas vuurwerkrommel inlevert.



In Hardenberg wil men daar niet aan. De gemeente lanceert een campagne om burgers bewust te maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een schone straat, maar laat weten geen meerwaarde te zien in een vergoeding.



Is een schone straat na Oud en Nieuw een taak van de burger? Of moet de gemeente daar een vergoeding tegenover stellen?

