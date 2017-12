Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Loopt er een wolf in Overijssel? Zo'n tien dode en gewonde schapen in Luttenberg doen vermoeden van wel. Ook vorige maand werden in onder andere Laag Zuthem en Beerzerveld schapen doodgebeten. Die wolf werd later in Kloosterhaar doodgereden.



Wolven zijn beschermd, dus ja: dit is hoe de natuur dan werkt. Maar geven we wolven geen vrij spel door die beschermde status? En laten we daarmee de schapenhouders aan hun lot over? Wat vindt u?





