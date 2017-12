Juli 2017: Deventer brandt, Joey Hoffmann en veel ongelukken

dinsdag 26 december 2017 | 19:12 Laatst bijgewerkt: 26-12-2017 | 20:17

Juli was de maand van de verkeersongelukken, en meer dan eens met een dodelijke afloop. Het bericht over een flinke crash op de A1 werd het meest gelezen. Het liep relatief goed af, met 'slechts' drie gewonden. Voor de hulpverlening en het daaropvolgende onderzoek werd A1 afgesloten, wat voor lange files rondom Hengelo zorgde. Tweeënhalf uur na het ongeluk werd de weg weer vrijgegeven.

Een fikse brand in een bedrijfsverzamelgebouw in Deventer leverde dit onheilspellende plaatje op. Het gebouw, waarin onder mee een garagebedrijf en een telecombedrijf waren gevestigd, raakte zeer ernstig beschadigd door de brand. Na de hele avond geblust te hebben werd rond twee uur 's nachts het sein brand meester gegeven. Er raakte niemand gewond.



Vanaf een vakantiepark in Wierden kwam het onthutsende bericht dat er in één van de huisjes een levenloos lichaam was gevonden. Het bleek te gaan om een Poolse bewoner van het park die na een ruzie met zijn buurman, een landgenoot, werd neergestoken. Die ene messteek bleek meteen fataal.



In Vroomshoop viel een tweejarige peuter in een vijver. Het jochie werd na een reanimatie door het ambulancepersoneel met een traumahelikopter afgevoerd. Hij overleefde het incident ternauwernood.





En juli was de maand dat Joey Hoffman vermist raakte. De 21-jarige Haaksbergenaar werd sinds 8 juli vermist, nadat hij bij vrienden Bjorn Breukers en Sabahat Derya op bezoek was geweest in Turkije. Het bericht dat ook dit stel vermist werd is één van de meest gelezen berichten van juli. Het stel kwam niet veel later heelhuids boven water, maar de zaak rondom Hoffmann zou nog een maand de media domineren.