Augustus 2017: wateroverlast en brokken met een afgebrande politieauto

woensdag 27 december 2017 | 19:12 Laatst bijgewerkt: 27-12-2017 | 19:12

Noem het noodweer. Of een wolkbreuk. Feit is: met name Twente overstroomde even tijdens een onweersbuis half augustus. Straten en tunnels liepen onder, putdeksels kwamen omhoog en er kwamen enkele meldingen van blikseminslag binnen. Zelfs op de snelwegen kwamen sommige viaducten vol water te staan.



Ook in augustus: de aanslag op de Ramblas in Barcelona. Onder de ruim vijftig gewonden drie Ommenaren, waarvan de jongste pas anderhalve maand later terug zou kunnen keren naar Overijssel. Het zestienjarige meisje brak beide benen toen een busje op het winkelende publiek in reed. Ze deed een deel van haar revalidatie in Spanje.



Een ander incident, een stuk dichter bij huis. Bij een café in het Twentse Reutum liep een familieruzie zodanig uit de hand dat het uitdraaide op een vechtpartij. Daarbij werd één man uit Winterswijk dood gestoken, drie andere mannen raakten gewond.

Was er ook nog goed nieuws? Jazeker. Want we vergaapten ons massaal aan het duurste huis van het jaar, gekocht door de Enschedeër Jitse Groen. De oprichter van maaltijdbezorger Takeaway (het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl) betaalde een lieve som van tien miljoen euro voor het voormalige strandhotel aan de boulevard van Noordwijk.

En tot slot verkneukelden we ons ook nog, om de dubbele pech van een politiewagen. De Porsche 911 Targa van de Rijkspolitie brandde eerder dit jaar uit in Enschede en werd nu op een aanhanger vervoerd om gerestaureerd te worden. Ook dat liep niet goed af; de aanhanger schoot los en kwam tot stilstand tegen de auto van een Engels gezin. Niemand raakte gewond.