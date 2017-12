donderdag 28 december 2017 | 19:32 Laatst bijgewerkt: 28-12-2017 | 19:33

De oliebollen mogen bijna in het vet want het einde van het jaar nadert. Tijd om terug te blikken op opvallende, ontroerende en heftige nieuwsberichten. Welke berichten werden het meest gelezen op onze site en app? Een overzicht van september:

Schietpartijen in Enschede gefilmd door bewakingscamera's

Enschede werd in september opgeschrikt door een aantal schietincidenten. Deze schietpartij op een woning aan de Benkoelenstraat spande echter de kroon. Op beelden die nog het meest doen denken aan een Hollywood-film is te zien hoe een man met een automatisch wapen enkele seconden de trekker overhaalt. In de woning verblijven dan een 23-jarige man, zijn vriendin en haar dochtertje van vijf. Wonder boven wonder raakt niemand gewond.



Meisje om het leven gekomen bij verkeersongeluk in Wierden

Een bizar ongeval en een afschuwelijke ochtend, zo omschrijft burgemeester Robben het tragische ongeluk in Wierden waarbij een 8-jarig meisje om het leven kwam. En met recht: het meisje kwam onder een geparkeerde vrachtwagen terecht die van zijn plaats rolde terwijl er niemand achter het stuur zat.

Buurt in Mariënheem redt bejaarde buurman na uren uit maïsveld

Noaberschap, dat kennen ze in Mariënheem wel. Afgelopen september hebben buren een bejaarde man uit een maïsveld gered, waar hij al uren op de natte grond lag. Toen de thuiszorg hem niet thuis aantrof en zag dat de deur van de woning niet afgesloten was, werd er alarm geslagen. De buurt ging massaal zoeken.

De man werd vrij snel gevonden, ongeveer honderd meter van zijn woning. De man kon niet meer in de benen komen, waarna een buurman een shovel en een oude deur haalde. "Hierop werd de man, die inmiddels op een brancard lag, naar de ambulance gereden."



Rijssense Dumpert-hit met extreem lange vrachtwagen blijkt uit de hand gelopen grap

Een vrachtwagen met liefst vijf opleggers, dat is geen alledaags gezicht. Bij transportbedrijf Lenferink in Rijssen besloten de jongens na het wassen eens te proberen of ze dit voor elkaar konden krijgen. Met succes: het filmpje van 'roadtrain' werd met ruim 190 duizend views een hit op videowebsite Dumpert.

'Sarah Kolenberg was zwanger van Enschedese moordverdachte'