Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Ziet u er al tegenop dat uw puber dit jaar weer gaat knallen met allerlei vuurwerk of valt dat mee? Volgens opvoedexpert Marina van der Wal is Oud en Nieuw juist dé gelegenheid om opgroeiende kinderen te leren omgaan met risico's, gevaar en kicks.

"Pubers zoeken zulke momenten toch op, dus 31 december biedt je als ouder een mogelijkheid om ze te helpen", zegt ze in het AD.

Praat mee!

Wat vindt u? Is legaal vuurwerk een goed middel voor pubers om om te gaan met gevaar of vindt u dat onzin en is vuurwerk daarvoor te gevaarlijk?

Laat het weten door te reageren!