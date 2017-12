vrijdag 29 december 2017 | 19:22 Laatst bijgewerkt: 29-12-2017 | 19:22

1. Ferrari rijdt sloot in langs A35 bij Borne

De bestuurder van deze peperdure Ferrari kwam met de schrik vrij, maar het moet toch pijn hebben gedaan om de rode bolide zo in de sloot te zien liggen. Hoe het ongeluk op de A35 bij Borne heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

2. Kind (1) overleden na incident in flatwoning Hengelo

Bij een incident in een woning aan de Theresiastraat in Hengelo is in oktober een meisje van 1 om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd heeft de politie niet bekend gemaakt.

Een paar dagen hield de politie een 31-jarige Hengeloër aan, hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van het meisje. Eind oktober werd de 21-jarige moeder van het meisje ook aangehouden. In november werd bekend dat het arrest van beide verdachten is verlengd met 90 dagen.

3. Marga Bult loopt driedubbele beenbreuk op bij val van trap

Een gezellige avond met Gerard Joling, Willeke Alberti, Mark Rutte en Frits Huffnagel liep voor zangeres Marga Bult niet zo goed af. Na een ongelukkige val van een trap in Amsterdam heeft de Denekampse op drie plekken haar been gebroken.

Marga werd een paar dagen later aan haar been geopereerd en is inmiddels bezig met revalideren.

4. Usseler boer Gerrit doet niet mee aan schaalvergroting



Eind oktober stal Boer Gerrit uit Usselo de harten van vele lezers en kijkers. Verslaggever Loes nam een kijkje op de boerderij van de 72-jarige Gerrit waar hij nog op ouderwetse manier zijn zestien koeien melkt.

Er is toch niets mooier dan op deze manier je bedrijf runnen?", vertelt de 72-jarige Gerrit. "En het mooiste is, je hoeft helemaal niet zo veel te verdienen, zo lang je maar geniet!"

5. Man uit Albergen gijzelt medewerker van keukenbedrijf na klachten

Een 66-jarige medewerker van een keukencentrum uit Deventer sloot zijn werkdag bizar af. Hij ging naar de woning van een 72-jarige Albergenaar om een klacht te verhelpen. De geboden oplossing was schijnbaar niet naar de zin van de man uit Albergen, waarna hij de medewerker verbood om het huis te verlaten.

De Albergenaar hield het niet alleen bij woorden, maar pakte een wapen en dreigde de medewerker te zullen doden als er geen goede oplossing zou komen.

De werknemer van het keukencentrum wist na een uur te ontsnappen uit de woning en vluchtte naar een plek waar hij met de politie kon bellen