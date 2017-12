Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Bijna de helft van de Nederlanders is van plan om dit jaar met een eindejaarstrekking van een loterij mee te spelen. Van de Nederlanders die een inschatting maken, denkt twee derde dat de kans op de hoofdprijs het grootst is bij de oudejaarstrekking van de Staatsloterij. 33 procent denkt juist dat de kans groter is bij de Nationale Postcodeloterij. Dat blijkt uit cijfers van ING.

