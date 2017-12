vrijdag 29 december 2017 | 06:00 Laatst bijgewerkt: 29-12-2017 | 08:18

Landelijk registreerde de politie tijdens de afgelopen jaarwisseling tienduizend incidenten. Het gaat om incidenten met vuurwerk, vernieling, brandstichting of mishandeling. Maar hoe zat dat in jouw gemeente?

In Overijssel was het afgelopen jaarwisseling betrekkelijk rustig. Enschede telde de meeste incidenten, 32 in totaal. Dat is veel minder dan bijvoorbeeld Vlissingen in de provincie Zeeland, waar afgelopen jaarwisseling zo'n honderd incidenten werden geregistreerd.

Deventer telde 31 incidenten, Zwolle 29 en Kampen 22. In andere plaatsen was dat veel minder. Daar bleef het aantal incidenten beperkt tot maximaal negen. In totaal komt het aantal incidenten in Overijssel tijdens de laatste jaarwisseling uit op bijna tweehonderd.

In Tubbergen, Dinkelland en Olst-Wijhe registreerde de politie geen enkel incident.

De afgelopen jaarwisseling in Overijssel was rustiger dan eerdere jaren. Ten opzichte van een jaar eerder werden in de oudjaarsnacht van 2016 in Enschede zo'n veertig incidenten minder geregistreerd door de politie. Dat is het algemene beeld in de hele provincie. Het was tijdens de laatste jaarwisseling rustiger dan het jaar ervoor.

Wil je weten hoeveel incidenten plaatsvonden in jouw gemeente de afgelopen jaren? Bekijk het onderstaande kaartje.