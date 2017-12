Internationale trein bij Oldenzaal ontruimd wegens verdachte situatie

donderdag 28 december 2017 | 12:27 Laatst bijgewerkt: 28-12-2017 | 13:43

Een internationale trein is in Oldenzaal op het station stilgezet wegens een verdachte situatie. Alle passagiers zijn geëvacueerd.

"We onderzoeken wat er precies aan de hand is", laat de politie weten. Op zo'n honderd meter van het station is een afzetting met linten geplaatst.

De trein, die onderweg was naar Berlijn, zou zijn ontruimd vanwege een dreigbrief. Een explosievenverkenner met hond checkt de trein.



Opgevangen in ziekenhuis

In de trein zaten 85 mensen. Zij zijn opgevangen in het ziekenhuis, waar ze worden geregistreerd. Een standaard procedure, laat de politie weten.



Omdat het station is afgezet, stoppen de treinen niet in Oldenzaal. De treinen van Keolis rijden niet verder dan Hengelo. Tussen Hengelo en Oldenzaal zijn bussen ingezet. De bussen van Syntus stoppen nu bij busstation Molkenboer, een bushalte iets verderop.

De politie onderzoekt een verdachte situatie in een trein. De trein staat stil nabij het station in #Oldenzaal. Uit voorzorg zijn alle reizigers uit de trein geëvacueerd. We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Meer informatie volgt. — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

Station Oldenzaal> Onruiming van een trein vanwege een dreigbrief> Explosieven verkenner met hond checkt de trein. — Treinverkeersleiding ProRail (@ProRail_VL) December 28, 2017

Uit trein Oldenzaal zijn ong. 100 mensen geevacueerd en worden elders opgevangen. Politiehond wordt voor onderzoek in trein. — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

We krijgen veel vragen over de aanleiding van deze situatie. Daarbij wordt gesproken over een dreigbrief. Op dit moment is het onderzoek in volle gang en kunnen we daarover nog niets melden. #oldenzaal — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

Bij het onderzoek in de trein zet de politie speurhonden in. #oldenzaal — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

De omgeving van het station is uit voorzorg afgezet. #oldenzaal — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

In totaal zijn er 85 reizigers opgevangen door de hulpdiensten. #oldenzaal — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

Vanwege de ontruiming van een internationale trein op station Oldenzaal, rijden de treinen van Blauwnet niet verder dan Hengelo. Tussen Hengelo en Oldenzaal worden bussen ingezet. Alle bussen van Syntus/Twents stoppen nu bij busstation Molkenboer, een bushalte iets verderop. — Keolis Nederland (@KeolisNED) December 28, 2017