zaterdag 30 december 2017 | 19:22 Laatst bijgewerkt: 30-12-2017 | 19:22

Vuurwerk en de oliebollen al in huis? Het is bijna zover, we sluiten 2017 af. Een goed moment om terug te blikken op opvallende, ontroerende en heftige nieuwsberichten van het afgelopen jaar. Welke berichten werden het meest gelezen op onze site en app? Een overzicht van november

Dik Wessels overleden



Op 21 november overleed Dik Wessels uit Rijssen. De groute man achter het bouwconcert VolkerWessels is 71 jaar geworden. Hij was al langere tijd ziek.

Siemens weg uit Hengelo; 600 banen verdwijnen

Schokkend nieuws voor de 600 medewerkers van Siemens in Hengelo. Donderdag 16 november maakte het bedrijf bekend de deuren in Hengelo te sluiten. De volgende dag werd het personeel bijgepraat in De Grolsch Veste in Enschede.

Wolf doodgereden op N343 bij Kloosterhaar

Op de N343 Tussen Kloosterhaar en Bergentheim werd in november een wolf doodgereden. Het dier kwam voor de wielen van een taxi. Na onderzoek werd duidelijk dat het om een een mannetje ging van drie jaar oud.

Twee doden bij auto-ongeluk in Holten

Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Okkenbroekseweg in Holten kwamen zaterdag 18 november twee jongens om het leven gekomen. Het ging om twee 19-jarige jongens uit Holten en Nieuw Heeten. De auto waarin de jongens zaten botste op een boom, beide jongens overleden ter plekke aan hun verwondingen.

Eigenaar failliet mediabedrijf uit Enschede verdacht van miljoenenfraude

Zijn bedrijf maakte televisieprogramma's en magazines over luxe jachten en huizen voor RTL4, maar in november stond de 64-jarige eigenaar van Waterbeek Media uit Enschede voor de strafrechter. Verdacht van fraude met de boekhouding waardoor aandeelhouders en de belastingdienst voor miljoenen het schip in gingen.