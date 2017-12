zondag 31 december 2017 | 14:22 Laatst bijgewerkt: 31-12-2017 | 14:22

Houdt er een wolf huis onder de schapen in Luttenberg?

Het lijkt erop dat er een wolf op schapen jaagt in de omgeving van Luttenberg. Het weekend voor kerst zijn er meerdere dode schapen aangetroffen en liepen er ook dieren rond met bijtwonden.

De kans dat het echt een wolf betreft, is vrij groot. De eigenaar van de schapen kreeg van Staatsbosbeheer te horen dat het 95 procent zeker is dat zijn beesten zijn aangevallen door een wolf.

Code oranje van KNMI: sneeuw, gladheid en grote risico's voor het verkeer

Begin december sneeuwde het in Overijssel. In bijna het hele land werd code oranje, en later zelfs code rood, afgegeven. Aan het eind van de dag op zondag 10 december ondervonden Overijsselaars de eerste overlast van sneeuw op de snelwegen. Die maandag viel er een flink pak in onze provincie wat leidde tot overlast maar ook sneeuwpret.

De Grote Kroamschudd'n in Mariaparochie Quiz!

Wij zijn fan van Kroamschudd'n in Mariaparochie, maar jullie duidelijk ook: tienduizenden mensen maakten 'De Grote Kroamschudd'n in Mariaparochie Quiz'. Voor wie 'm heeft gemist, hier kun je nog een kansje wagen.

Vlammen slaan uit pand bij grote brand in Zwolle

Begin december woedde er aan een pand aan de Diezerkade in Zwolle een grote uitslaande brand. Alle bewoners konden op tijd het pand verlaten en niemand raakte gewond. De schade aan het gebouwd is groot, de brandweer had zes uur nodig om het sein brand meester te kunnen geven.

Gezin uit Vriezenveen ziek van pur-isolatie in woning

Al twee jaar niet thuis kunnen wonen omdat je woning onbewoonbaar is geworden nadat deze is geïsoleerd met pur, het overkomt Rick en Frederike Keijzer uit Vriezenveen. In 2013 lieten ze de woning isoleren met pur, nadat de isolatie was aangebracht kregen Rick, Frederike en hun kinderen onverklaarbare gezondheidsklachten. Na het verlaten van hun woning waren de meeste gezondheidsklachten snel over. Het hele verhaal van Rick en Fredrike bekijk je hier.