vrijdag 29 december 2017 | 09:15 Laatst bijgewerkt: 29-12-2017 | 10:45

Want in Kampen is het elk jaar weer een enorm happening: carbidschieten. "Ik zit ook elk jaar een paar keer op de melkbus", vertelt Koelewijn. Hij heeft er zelfs twee het hele jaar op zijn werkkamer staan.

"Maar het is wel goed om je te realiseren dat je eigenlijk speelt met explosieven. Er zitten dus wel degelijk risico's aan carbid." Vorig jaar was te zien hoe burgemeester Segers met zijn hoofd te dicht bij de opening van de melkbus kwam en, gelukkig, alleen zijn hoed eraf schoot.

Om te leren hoe het dan wel moet is Segers op cursus gegaan bij collega Koelewijn. Het filmpje staat intussen online.

Hoe moet het dan wel? Volgens burgemeester Koelewijn is de gouden regel vooral goed om je heen kijken. "Je moet goed kijken of je schootsveld vrij is zodat je niemand kunt raken met de bal of deksel die je wegschiet."

Daarnaast kan het geen kwaad om je gehoor te beschermen. En omhoog schieten is niet handig. "Want alles wat omhoog gaat, komt een keer naar beneden en je weet niet precies waar."

In Kampen maakt de jeugd zich intussen weer op voor het carbidschieten. "Je merkt dat het al weer tintelt bij veel jongeren. Sommigen hebben wel vijf kilo carbid gekocht."

Koelewijn benadrukt overigens dat het in alle gemeenten waar hij tot nu toe is geweest anders gaat. De burgervader geeft de credits op het gebied van veiligheid aan Holten. Daar gebeurt het aansteken met een lange stok waaraan een brandend kledingstuk is bevestigd. Dat is het veiligst."