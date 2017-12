zondag 31 december 2017 | 21:00 Laatst bijgewerkt: 31-12-2017 | 21:00

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vijf keer nieuws om vrolijk van te worden.

Een behandeling in het buitenland kan voor sommige zieke mensen een uitkomst bieden. Maar goedkoop is het vaak niet. Crowdfunding kan in dit soort gevallen een uitkomst bieden. De 11-jarige Marit uit Vroomshoop kan hierdoor binnenkort naar Georgië en André Kruiper uit Heeten ging eerder dit jaar naar Moskou. Lees meer.

De moeder die vrijdag met haar drie kinderen uit een zinkende auto in Wanneperveen wist te ontsnappen omschrijft haar ervaring als "doodeng en machtig koud". Op haar Facebookpagina deelt ze haar ervaring.



Bijna 2018, daar hoort natuurlijk een oliebol bij. En de beste oliebol van Overijssel wordt gebakken in Nijverdal. Dat blijkt uit de jaarlijkse oliebollentest van het Algemeen Dagblad. Bakkerij Lorkeers aan de Rijssensestraat in Nijverdal staat op de vierde plaats, een plaatsje lager staat ook een Overijsselse bakker.

Het zou maar een saaie kerst worden, voor Lennart Kuizenga uit Delden. Maar dankzij de kijkcijferhit All You Need Is Love van Robert ten Brink kan Lennart gewoon gourmetten met zijn Amerikaanse vrouw Cheryl en hun twee kinderen. "Ook al staat Robert ten Brink voor je, toch verwacht je het niet. Ik was compleet in shock."

Dé echte kerstgedachte, wat ons betreft. Zo'n honderd dak- en thuislozen in Enschede schoven Eerste Kerstdag aan bij Holland Casino voor het jaarlijkse kerstdiner. Zo is het voor iedereen een beetje kerst